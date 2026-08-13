Jeffersonville Bancor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jeffersonville Bancor äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jeffersonville Bancor 0.780 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 95.80 Prozent zurück. Hier wurden 0.4 Millionen USD gegenüber 8.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch