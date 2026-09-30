Jefferies Financial Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jefferies Financial Group hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10.56 Prozent zurück. Hier wurden 2.22 Milliarden USD gegenüber 2.48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch