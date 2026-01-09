Jefferies Financial Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jefferies Financial Group präsentierte am 07.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.930 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29.50 Prozent auf 2.07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.93 Milliarden USD gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2.83 USD gegenüber 2.99 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 7.34 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 30.84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10.62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch