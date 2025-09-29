Jefferies Financial Group Inc. Profit Advances In Q3

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:

👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)

👉 Robert Halver (Baader Bank)

👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)

👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)

👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:

🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?

🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?

🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.

🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?

🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?

🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?

🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.

🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025