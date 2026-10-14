Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Tonalität beim "pre-close call" des Autokonzerns sei angesichts des Drucks in den kommenden Quartalen angemessen nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 13:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.9 Prozent auf 68.26 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 75.80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 291’920 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 29.7 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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