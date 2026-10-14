Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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14.10.2026 13:43:44
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Jefferies & Company Inc..
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Tonalität beim "pre-close call" des Autokonzerns sei angesichts des Drucks in den kommenden Quartalen angemessen nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie notierte um 13:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.9 Prozent auf 68.26 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 75.80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 291’920 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 29.7 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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