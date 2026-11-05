Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Swiss Re-Aktie mit Underperform

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Branche gebe es aber Überkapazitäten, die auf die Prämien drückten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Swiss Re-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:42 Uhr konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1.5 Prozent auf 158.45 CHF. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 30.58 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über SIX SX 411’963 Swiss Re-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 19.3 Prozent nach oben. Swiss Re dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.