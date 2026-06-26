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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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Aktuelle Analyse 26.06.2026 17:28:44

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Buy

Daimler Truck-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Daimler Truck
37.84 CHF -1.97%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" belassen. Die im Mai weiter gestiegenen Frachtraten und Aufträge bestätigten den robusten US-Nutzfahrzeugzyklus, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies sei vor allem für Daimler Truck wichtig, da das Unternehmen dort fast zwei Drittel seines operativen Gewinns (Ebit) erwirtschafte. In Europa - dem für Volvo und Traton ergebnismässig wichtigsten Markt - hätten sich die Zulassungen überraschend positiv entwickelt, wobei die Dynamik aber nachgelassen habe und weiter sinken könnte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:12 Uhr verlor das Papier 2.1 Prozent auf 40.89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 424’008 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 14.5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com
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