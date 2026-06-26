Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" belassen. Die im Mai weiter gestiegenen Frachtraten und Aufträge bestätigten den robusten US-Nutzfahrzeugzyklus, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies sei vor allem für Daimler Truck wichtig, da das Unternehmen dort fast zwei Drittel seines operativen Gewinns (Ebit) erwirtschafte. In Europa - dem für Volvo und Traton ergebnismässig wichtigsten Markt - hätten sich die Zulassungen überraschend positiv entwickelt, wobei die Dynamik aber nachgelassen habe und weiter sinken könnte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:12 Uhr verlor das Papier 2.1 Prozent auf 40.89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 424’008 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 14.5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET



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