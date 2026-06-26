Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse
|
26.06.2026 17:28:44
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Buy
Daimler Truck-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" belassen. Die im Mai weiter gestiegenen Frachtraten und Aufträge bestätigten den robusten US-Nutzfahrzeugzyklus, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies sei vor allem für Daimler Truck wichtig, da das Unternehmen dort fast zwei Drittel seines operativen Gewinns (Ebit) erwirtschafte. In Europa - dem für Volvo und Traton ergebnismässig wichtigsten Markt - hätten sich die Zulassungen überraschend positiv entwickelt, wobei die Dynamik aber nachgelassen habe und weiter sinken könnte.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:12 Uhr verlor das Papier 2.1 Prozent auf 40.89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 424’008 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 14.5 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
10:43
|Bernstein Research: Daimler Truck-Aktie erhält Underperform (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Underperform von Bernstein Research für Daimler Truck-Aktie (finanzen.ch)
|
22.06.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.06.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
22.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16.06.26
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
16.06.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)