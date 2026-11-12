Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Brenntag SE-Aktie mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe neue mittelfristige Ziele bekannt gegeben, schrieb Charles Eden am Donnerstag . Bei der operativen Marge (Ebitda) würden 10 Prozent in Aussicht gestellt, wobei der Konsens für 2027/2028 bei etwa 9 Prozent liege.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 11:26 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1.8 Prozent auf 58.34 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 11.42 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 121’539 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 21.6 Prozent. Experten kalkulieren am 10.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Brenntag SE.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.