Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie.

Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Beiersdorf-Aktie wies um 10:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.6 Prozent auf 98.22 EUR abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 24’039 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 4.8 Prozent nach oben.

