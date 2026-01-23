Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienanalyse 23.01.2026 10:22:44

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Hold

Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf
90.60 CHF -1.05%
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Beiersdorf-Aktie wies um 10:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.6 Prozent auf 98.22 EUR abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 24’039 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 4.8 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


