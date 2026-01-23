Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienanalyse
|
23.01.2026 10:22:44
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Hold
Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Beiersdorf-Aktie aus.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Beiersdorf-Aktie wies um 10:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.6 Prozent auf 98.22 EUR abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 24’039 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 4.8 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: DAX legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.01.26