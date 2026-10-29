Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: adidas-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 187 Euro auf "Buy" belassen. Die zusätzlichen Details zu den schon veröffentlichten Eckdaten bestätigten ein vom Direktkundengeschäft getragenes Wachstum, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Aktionäre dürften es begrüssen, dass das Wachstum der Lagerbestände hinter dem Umsatzanstieg zurückbleibe, und bei der anstehenden Analystenkonferenz besonders auf Aussagen zu den Margenfortschritten achten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:36 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3.1 Prozent auf 162.90 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 14.79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 172’527 Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 1.8 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.