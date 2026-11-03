Jefferies & Company Inc. verleiht Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dank des aktuell laufenden Transformations- und Effizienzprogramms des Blutwäschespezialisten habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 09:31 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.9 Prozent auf 40.13 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 25.24 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 133’531 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2.4 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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