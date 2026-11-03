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03.11.2026 09:48:03
Jefferies & Company Inc. verleiht Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Underperform in jüngster Analyse
Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest hat eine ausführliche Untersuchung des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durchgeführt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dank des aktuell laufenden Transformations- und Effizienzprogramms des Blutwäschespezialisten habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 09:31 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.9 Prozent auf 40.13 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 25.24 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 133’531 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2.4 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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