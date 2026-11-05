Jefferies & Company Inc. verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Autozulieferers habe im dritten Quartal die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei zudem der erhöhte Ausblick für den freen Finanzmittelfluss.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:51 Uhr 1.0 Prozent auf 71.10 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 12.52 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76’905 Continental-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 9.2 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.