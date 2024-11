Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Underperform-Note für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Neunmonatszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Ziele für das laufende Jahr und die Aussagen zum neuen Jahr des Wohnimmobilienkonzerns stimmten mit seinen und den Erwartungen des Grossteils der Experten überein, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus auf nicht zum Vermietungsgeschäft gehörende Unternehmensbereiche im Jahr 2028 ist aus seiner Sicht eher eine Rückkehr zur Situation von 2021/22 als eine echte strategische Änderung.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:18 Uhr mit Abschlägen von 0.5 Prozent bei 29.67 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 22.48 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 870’512 Stück. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2024 um 4.0 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:39 / ET

