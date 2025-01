Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Underperform-Note für Givaudan-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen für das Schlussquartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Franken belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe beim operativen Ergebnis seine Erwartung erfüllt und die des Marktes etwas übertroffen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Givaudan-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Givaudan-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2.3 Prozent auf 3’851.00 CHF. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 11.71 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13’342 Givaudan-Aktien. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2025 2.9 Prozent ein. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2024 dürfte Givaudan am 24.01.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 01:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 01:04 / ET



