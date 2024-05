Jefferies & Company Inc.: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die beständigen Ausschüttungen an die Aktionäre dürften auch in der Zukunft fortgesetzt werden, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 20:29 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 71.54 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 39.78 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via Frankfurt auf 30’992 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 14.3 Prozent nach oben. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

