Jefferies & Company Inc.: Hold-Note für Novartis-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Trotz einiger Flops in der Entwicklungs-Pipeline der Schweizer handelten deren Aktien mit einem 20-prozentigen Aufschlag zu denen der Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Das weitere Aufwärtspotenzial sollte jedoch begrenzt sein, denn die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns hätten sich eingetrübt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Novartis-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:57 Uhr verlor das Papier 1.4 Prozent auf 132.60 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 5.73 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’295’881 Novartis-Aktien. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 24.7 Prozent zu. Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.