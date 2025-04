Jefferies & Company Inc. gibt Richemont-Aktie Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Im Luxussektor seien die Richemont-Aktien sein Favorit in einem sehr schwierigen Umfeld, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte Marktanteile hinzugewinnen.

Aktienanalyse online: Die Richemont-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 10:03 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0.9 Prozent auf 130.15 CHF zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 7.57 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via SIX SX 191’963 Richemont-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Minus von 5.6 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 16.05.2025 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 08:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.