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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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Aktie bewertet 04.09.2026 12:19:44

Jefferies & Company Inc. gibt MTU Aero Engines-Aktie Buy

Jefferies & Company Inc. gibt MTU Aero Engines-Aktie Buy

Das MTU Aero Engines-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie genauer unter die Lupe genommen.

MTU Aero Engines
326.44 CHF 1.46%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie äusserte sich am Freitag zu Aussagen des Flugzeugvermieters Azorra, die in einem Medienbericht transportiert wurden. Probleme mit den GTF-Triebwerken des MTU-Partners Pratt & Whitney sollen demnach besser geworden sein. Solche Kommentare seinen positiv für den Triebwerksbauer. Sie spiegelten nachlassender Lagerbestände bei diesen Triebwerken wider.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 12:01 Uhr 0.5 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 32.91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 13’763 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 1.5 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka,MTU Aero Engines
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