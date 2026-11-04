Jefferies & Company Inc. gibt BMW-Aktie Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) in der Autosparte sei höher als prognostiziert ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe die Erwartungen hingegen verfehlt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.8 Prozent auf 58.82 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2.01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 365’885 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 33.2 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.