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04.11.2026 11:07:44
Jefferies & Company Inc. gibt BMW-Aktie Hold
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der BMW-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) in der Autosparte sei höher als prognostiziert ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe die Erwartungen hingegen verfehlt.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.8 Prozent auf 58.82 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2.01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 365’885 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 33.2 Prozent zurück.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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