Jefferies & Company Inc. beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einer Analyse der für Rückversicherer wichtigen Wetterdaten auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. 2025 sei eines der mildesten Jahre der Aufzeichnungen gewesen und die Rückversicherer seien bei der Hurrikan-Saison glimpflich davongekommen, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die jüngsten Überflutungen in Südostasien mit Blick auf die wirtschaftlichen Schäden in der Region immens gewesen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:03 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.3 Prozent auf 523.40 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 14.64 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 43’178 Aktien. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2026 vorlegen.

