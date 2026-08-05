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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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Aktie bewertet 05.08.2026 09:24:04

Jefferies & Company Inc. beurteilt Infineon-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. beurteilt Infineon-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Infineon-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Infineon
58.52 CHF 5.85%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität liege etwas unter dem Konsens, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Umsatzprognose des Chip-Herstellers für das laufende vierte Geschäftsquartal liege um zwei Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 3.6 Prozent auf 61.42 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 56.30 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 403’466 Infineon-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 64.0 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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