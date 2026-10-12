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Analyse im Blick 12.10.2026 12:34:44

Jefferies & Company Inc. beurteilt BMW-Aktie mit Hold

Jefferies & Company Inc. beurteilt BMW-Aktie mit Hold

Das BMW-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois unterzogen.

BMW
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller liessen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Protektionistische Massnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei BMW schliesst der Experte weitere Rückstellungen nicht aus.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:17 Uhr 0.1 Prozent auf 53.32 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 12.53 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 242’963 Stück. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 39.5 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com
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