Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Zalando-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Resultate hätten gezeigt, dass auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld das Wachstum des Bruttowarenvolumens zulegen könne, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenig hilfreich sei dagegen, dass die Profitabilität stärkeren Schwankungen unterworfen sei als erwartet.

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Das Papier von Zalando legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.3 Prozent auf 25.62 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 36.61 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 235’498 Zalando-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 1.1 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.