Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Scout24-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Giles Thorne schrieb am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen des Unternehmens, er sei schon seit Langem der Auffassung, dass Scout24 den Sektor in die "Agentic Future" führen werde. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien nur ein kleiner Meilenstein auf dem langen Weg zur Nutzung von "Agentic AI", er sieht sie aber als willkommenen Beweis für die Fortschritte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 13:31 Uhr 1.4 Prozent. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 10.75 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 93’778 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 10.0 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.