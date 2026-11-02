Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics könnte das Portfolio von Nachahmerpräparaten biologischer Arzneimittel von 29 auf 66 Moleküle erhöhen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese adressierten ein gesamtes Marktpotenzial von 370 Milliarden Euro.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 11:06 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2.9 Prozent auf 49.17 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11.87 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 277’328 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 0.4 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.



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