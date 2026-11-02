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02.11.2026 11:22:44
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Fresenius SE-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics könnte das Portfolio von Nachahmerpräparaten biologischer Arzneimittel von 29 auf 66 Moleküle erhöhen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese adressierten ein gesamtes Marktpotenzial von 370 Milliarden Euro.
Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Um 11:06 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2.9 Prozent auf 49.17 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11.87 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 277’328 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 0.4 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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