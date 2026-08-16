Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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16.08.2026 13:29:00
Jeff Bezos: Amazon-Gründer steigt mit Investorengruppe beim FC Liverpool ein
Amazon-Gründer beteiligt sich mit einem prominent besetzten Konsortium am FC Liverpool. Für den Milliardär ist es die erste Investition in ein Sportteam.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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14.08.26
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13.08.26
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12.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
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12.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.ch)
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12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
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11.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)