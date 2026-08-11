Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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11.08.2026 12:15:00
Jeff Bezos: Amazon-Gründer steht offenbar kurz vor Einstieg beim FC Liverpool
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10.08.26
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10.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
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10.08.26
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09.08.26
|So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im Juli 2026 ein (finanzen.net)
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08.08.26
|Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten? (finanzen.ch)
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07.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags freundlich (finanzen.ch)
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|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
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|Amazon Kaufen
|DZ BANK
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|RBC Capital Markets
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|JP Morgan Chase & Co.
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Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.