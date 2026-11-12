Jeevan Scientific Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jeevan Scientific Technology äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.45 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.010 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 87.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 123.8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 231.7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch