Jee Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jee Technology A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.08 Milliarden CNY – ein Plus von 15.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jee Technology A 939.1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch