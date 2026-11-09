Jedat öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jedat hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.72 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0.260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 441.3 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 438.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch