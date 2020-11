Jean-Paul Daoust reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière au poète Jean-Paul Daoust. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil lors d'un gala virtuel produit par Culture Lanaudière.

Les membres du jury du Conseil ont salué « le talent et la passion de Jean-Paul Daoust, un être fascinant qui respire l'esprit. Ce poète, qui possède l'art de la métaphore, multiplie ses présences à des événements dans le souci de promouvoir et de démocratiser la poésie. Bien enraciné dans sa région, l'écrivain lanaudois contribue à l'évolution de son milieu grâce à son travail passionné ».

Biographie de Jean-Paul Daoust

Le poète et romancier Jean-Paul Daoust a publié depuis 1976 plus d'une quarantaine d'ouvrages de poésie, deux romans et un recueil de récits. Au cours de sa prolifique carrière, il a remporté de nombreux prix littéraires, dont le prix du Gouverneur général (1990) pour Les cendres bleues, recueil qui a été traduit en anglais, en slovène et en espagnol. Le vitrail brisé lui a valu le Grand prix Québecor du Festival international de la poésie 2009. Il a également remporté le prix Jaime Sabines/Gatien Lapointe 2012 pour Poemas de Babilonia /Poèmes de Babylone et le Prix de poésie Jean-Lafrenière-Zénob 2013 décerné par le public du Festival international de la poésie.

Sa publication Odes radiophoniques V (Poètes de brousse, 2018) rassemble des textes lus sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première, à l'émission Plus on est de fous, plus on lit!, pour laquelle il est poète en résidence depuis l'automne 2011. Jean-Paul Daoust a collaboré à plusieurs revues, notamment comme directeur de la revue de poésie Estuaire de 1993 à 2003. Il a également participé à de nombreuses activités culturelles ici et à l'étranger, ainsi qu'à de nombreuses lectures publiques de ses poèmes.

Une capsule de La Fabrique culturelle donne la parole à Gérald Gaudet, poète et essayiste ayant colligé les textes du livre Le fauve amoureux, Tango américain (Art Le Sabord, 2019), une rétrospective des 40 ans de poésie de Jean-Paul Daoust.

Finalistes

Stephen Pon s'investit à temps plein à la réalisation de sculptures de verre uniques depuis le tournant des années 2000. Ses œuvres sont présentées dans de nombreuses galeries d'art au Canada et aux États-Unis et font partie de prestigieuses collections publiques et privées. L'artiste se distingue également par ses œuvres d'art extérieures combinant l'acier et le verre, visibles dans trois villes de Lanaudière.

Marie-Soleil Roy est une autrice jeunesse, dramaturge, comédienne et artiste multidisciplinaire. Fondatrice et directrice de la compagnie de théâtre et de médiation culturelle Le Marie-Terre, elle souhaite démocratiser la culture en créant des œuvres présentées directement dans le milieu de vie des jeunes afin de les faire réfléchir et évoluer.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Lanaudière

Depuis plus de 40 ans, Culture Lanaudière s'est imposé comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel lanaudois. Il rassemble plus de 300 membres (artistes, artisans, travailleurs et organismes culturels) dans Lanaudière. Sa présence active dans le milieu et la reconnaissance de l'impact culturel comme pilier de développement ont permis le développement de diverses alliances avec de multiples partenaires provenant des secteurs privé, institutionnel, municipal et communautaire. La mission première de Culture Lanaudière est d'optimiser la professionnalisation des artistes et des organismes culturels inscrits dans le mode de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

