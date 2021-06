Jean-François Côté nommé président et directeur scientifique intérimaire de l'Institut de recherches cliniques de Montréal

MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Dr Pierre Duplessis, président du Conseil d'administration de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), a le plaisir d'annoncer la nomination par intérim du Dr Jean-François Côté au poste de président et directeur scientifique de l'IRCM à compter de juillet prochain. Cette nomination fait suite au départ du Dr Max Fehlmann qui a dirigé l'Institut au cours des dernières années.

« J'aimerais remercier sincèrement le Dr Fehlmann de sa contribution à l'IRCM et souligner sa volonté de faire des changements lorsque ceux-ci s'imposaient. »

Le Dr Côté est chercheur à l'Institut depuis 16 ans où il dirige l'unité de recherche en organisation du cytosquelette et la migration cellulaire et est reconnu mondialement pour ses recherches sur les métastases. Il y exerce à titre de professeur titulaire IRCM et cumule les fonctions de vice-président recherche et affaires académiques; il est également professeur de recherche titulaire au département de médecine à l'Université de Montréal, professeur adjoint au département d'anatomie et biologie cellulaire à l'Université McGill et chercheur boursier du Fonds de recherche du Québec - Santé. Le Dr Côté est diplômé de l'Université de Montréal (baccalauréat en biochimie), de l'INRS Armand-Frappier (maîtrise en biologie), de l'Université McGill (doctorat en biochimie) et a complété des études postdoctorales au Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Research Institute à La Jolla en Californie.

« C'est un honneur d'avoir l'opportunité de diriger le prestigieux IRCM. En collaboration étroite avec nos chercheurs et médecins, notre comité de direction, nos étudiants et stagiaires postdoctoraux et tous les employés dévoués de l'IRCM, nous travaillerons ensemble pour mener notre Institut vers de nouveaux sommets », mentionne le Dr Côté.

« Nous avons collaboré sur plusieurs dossiers et nous admirons sa vision, sa détermination à trouver des solutions innovantes et son dévouement entier envers l'Institut. Au nom du Conseil d'administration, je souhaite au Dr Côté tout le succès possible et l'assure de notre soutien indéfectible », indique le Dr Duplessis.

À propos de l'Institut de recherches cliniques de Montréal

Fondé en 1967, l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme à but non lucratif qui effectue de la recherche biomédicale fondamentale et clinique en plus de former une relève scientifique de haut niveau dans un environnement technologique innovant. Regroupant environ 425 personnes, l'Institut regroupe plus de 30 laboratoires qui œuvrent notamment dans le domaine de la virologie, de l'immunologie, du cancer, de la neuroscience, des maladies cardiovasculaires et métaboliques (diabète, cholestérol et obésité), de la biologie des systèmes et de la chimie médicinale. L'IRCM dirige également des cliniques de recherche spécialisée en hypertension, en nutrition et en diabète ainsi qu'un centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte. L'IRCM est affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill. Sa clinique est affiliée au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). L'IRCM reçoit l'appui budgétaire du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec. Information : ircm.qc.ca

SOURCE Institut de recherches cliniques de Montréal