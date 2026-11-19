JDcom hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.04 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.030 SGD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58.80 Milliarden SGD umgesetzt, gegenüber 53.64 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch