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19.11.2026 06:37:00
JDcom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
JDcom stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.500 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JDcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45.92 Milliarden USD im Vergleich zu 41.78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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