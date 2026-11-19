JDcom A präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.31 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.78 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JDcom A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 309.59 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 299.06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch