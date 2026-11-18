JDcom A hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.69 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.94 HKD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 360.12 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JDcom A einen Umsatz von 326.78 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch