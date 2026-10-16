JDC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JDC lud am 15.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16.35 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.12 Prozent auf 32.06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JDC 34.52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch