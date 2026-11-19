JDC Group hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.080 EUR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 64.6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JDC Group 56.3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch