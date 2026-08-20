JDC Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JDC Group stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 68.6 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch