JD Orgochem: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JD Orgochem präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.41 INR gegenüber 0.130 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 581.3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 1.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JD Orgochem 590.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch