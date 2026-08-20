JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066
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20.08.2026 19:20:39
JD.com macht EU Zugeständnisse für Ceconomy-Übernahme
Von Edith Hancock
DOW JONES--Für die EU-Genehmigung der Übernahme des Mediamarkt-Mutterkonzerns Ceconomy hat JD.com Zugeständnisse angeboten. Das geht aus einer Aktualisierung der Webseite der EU-Kommission hervor. Dort wird aber nicht beschrieben, welche Zugeständnisse der chinesische E-Commerce-Konzern anbietet.
Die Kommission hat Mai dieses Jahres im Rahmen der Verordnung der Staatengemeinschaft über drittstaatliche Subventionen eine eingehende Untersuchung des Angebots eingeleitet und im Juli eine formelle Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgegeben. Hintergrund sind Bedenken, dass JD.com möglicherweise Subventionen erhalten hat, die den Binnenmarkt verzerren. Die Kommission hat eine vorläufige Frist bis zum 23. Oktober gesetzt, um ihre Untersuchung abzuschliessen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
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