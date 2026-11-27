JCY International Bhd gab am 26.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 66.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219.2 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 132.0 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.020 MYR gegenüber -0.030 MYR im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat JCY International Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 675.48 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 478.09 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 41.29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch