JCY International Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JCY International Bhd hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 179.2 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JCY International Bhd einen Umsatz von 110.4 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch