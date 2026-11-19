Jcontentree hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12365.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 98.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 147.13 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 278.70 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch