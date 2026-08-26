JCHX MINING MANAGEMENT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JCHX MINING MANAGEMENT präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.63 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.10 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.23 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3.51 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch