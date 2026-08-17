JC Comsa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JC Comsa hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23.15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1.070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat JC Comsa im vergangenen Quartal 3.96 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JC Comsa 3.41 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch