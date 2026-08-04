JBT Marel Corporation Q2 Income Advances

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Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.