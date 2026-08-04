John Bean Technologies Aktie 4418143 / US4778391049
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04.08.2026 04:56:25
JBT Marel Corporation Q2 Income Advances
(RTTNews) - JBT Marel Corporation (JBTM) released a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $28 million, or $0.54 per share. This compares with $3 million, or $0.07 per share, last year.
Excluding items, JBT Marel Corporation reported adjusted earnings of $102 million or $1.95 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.9% to $981 million from $935 million last year.
JBT Marel Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28 Mln. vs. $3 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.07 last year. -Revenue: $981 Mln vs. $935 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.20 To $ 4.70 Full year revenue guidance: $ 3.990 B To $ 4.065 B
Guidance-Adjusted diluted earnings per share $7.85-$8.35
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