Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’365 0.1%  SPI 20’208 0.2%  Dow 53’178 1.3%  DAX 26’001 1.5%  Euro 0.9324 0.0%  EStoxx50 6’427 1.1%  Gold 4’053 0.3%  Bitcoin 51’483 0.5%  Dollar 0.8101 0.0%  Öl 83.6 -7.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Logitech2575132Partners Group2460882Novartis1200526Clariant1214263Alcon43249246Helvetia Baloise46664220Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Palantir-Aktie legt kräftig zu: Gewinn wächst stärker als erwartet
Leclanché beantragt weitere Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025
FMC-Aktie im Minus trotz Zahlen über Erwartung
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SpaceX-Aktie: Wie gross ist das China-Risiko wirklich?
Suche...
ETF Sparplan

John Bean Technologies Aktie 4418143 / US4778391049

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.08.2026 04:56:25

JBT Marel Corporation Q2 Income Advances

John Bean Technologies
114.17 CHF 2.01%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - JBT Marel Corporation (JBTM) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $28 million, or $0.54 per share. This compares with $3 million, or $0.07 per share, last year.

Excluding items, JBT Marel Corporation reported adjusted earnings of $102 million or $1.95 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.9% to $981 million from $935 million last year.

JBT Marel Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $28 Mln. vs. $3 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.07 last year. -Revenue: $981 Mln vs. $935 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.20 To $ 4.70 Full year revenue guidance: $ 3.990 B To $ 4.065 B

Guidance-Adjusted diluted earnings per share $7.85-$8.35

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu John Bean Technologies Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten