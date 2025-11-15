Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’080 -2.2%  Bitcoin 75’439 -4.6%  Dollar 0.7949 0.3%  Öl 64.2 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Idorsia36346343Novartis1200526Sonova1254978Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
S&P 500 bleibt fest in Tech-Hand - Apple & Microsoft & Co. treiben Gewinne
Dogecoin im Rückwärtsgang - warum der aktuelle Einbruch langfristig Chancen bieten könnte
Warum die Microsoft-Aktie trotz glänzender Quartalszahlen an Wert verliert
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
NVIDIA-CEO Jensen Huang stösst im Oktober massenhaft Aktien des Konzerns ab
Suche...
Plus500 Depot
15.11.2025 05:14:01

JBS's JV Mantiqueira USA To Acquire Hickman's Egg Ranch

(RTTNews) - Mantiqueira USA announced that it has entered a binding agreement to acquire Hickman's Egg Ranch, egg producer based in the Mountain and West Coast regions.

Mantiqueira USA operates as a joint venture between the Pinto Family, founders of Mantiqueira, and JBS N.V. (JBS).

The transaction is expected to close by the end of the year, pending customary closing conditions. Murilo Scarpa Pinto serves as President of Mantiqueira USA.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

14.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
14.11.25 Holpriger Wochenausklang erwartet
14.11.25 Marktüberblick: Merck gesucht – Siemens unter Druck
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
14.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsdynamik
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’152.44 19.60 JZUBSU
Short 13’440.94 13.55 UK0BSU
Short 13’926.42 8.91 S83BOU
SMI-Kurs: 12’634.30 14.11.2025 17:31:37
Long 12’106.15 19.60 SN3BLU
Long 11’813.66 13.55 SG1BPU
Long 11’321.29 8.94 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zurück auf Mai-Niveau: Bitcoin-Kurs stürzt ab
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Siemens Energy-Aktie deutlich höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Allianz-Aktie
Swiss Re-Aktie gibt dennoch ab: Gewinn nach neun Monaten deutlich gesteigert
SAP-Aktie schwächer: Lösungsansätze in EU-Wettbewerbsuntersuchung unterbreitet
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag ins Minus
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens Energy-Aktie
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag tiefer

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
05:46 GNW-News: Die Konferenz zur Entwicklung von Kultur und Tourismus in Guangxi 2025 findet in Baise statt - einem verborgenen Grenzgebiet, wo Landschaft und Kul...
22:33 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq holt Kursrutsch auf - Dow im Minus
22:23 Epstein-Skandal: Trump will Fokus auf Bill Clinton lenken
22:22 Aktien New York Schluss: Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow im Minus
22:04 Syrien: Explosionen in Hauptstadt Damaskus
21:48 JU-Chef fordert mehr Durchsetzungsfähigkeit gegenüber SPD
21:22 ROUNDUP/Kein ICE nach Köln Hauptbahnhof: Bahn startet Bauarbeiten
21:20 Merz: 'Politisch Verfolgte werden wir nicht abschieben'
21:19 BLS: US-Arbeitsmarktdaten für September werden am 20. November veröffentlicht
21:03 Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach - Warten auf US-Daten