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13.06.2026 10:37:53

JBS USA To Close Facilities In Pennsylvania And Tennessee, Pledges Support For Employees

(RTTNews) - JBS USA announced plans to close two facilities located in Pennsylvania and Tennessee as part of targeted changes aimed at strengthening its operations for the future. The company emphasized its commitment to supporting employees impacted by the decision.

The closures include the beef production facility in Souderton, Pennsylvania, a suburb of Philadelphia, and a value-added facility in Memphis, Tennessee.

To assist team members through the transition, JBS USA is implementing support measures such as opportunities to apply for open roles at other company facilities across the United States, as well as on-site resources to help employees navigate the change.

Production from the affected facilities will be absorbed into other operations across the company's network, ensuring continuity of supply and service for customers.

Looking ahead, JBS USA expressed confidence in its long-term outlook, underscoring its focus on building a stronger and more resilient business.

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Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’246.09 19.47 STRBXU
Short 14’522.32 13.95 SY9BBU
Short 15’054.64 8.96 S6HB9U
SMI-Kurs: 13’708.02 12.06.2026 17:31:00
Long 13’117.71 19.33 S2BJ7U
Long 12’839.62 13.81 SA2BCU
Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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