JBS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JBS hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.15 USD gegenüber 0.560 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.74 Milliarden USD – ein Plus von 0.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JBS 22.59 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch